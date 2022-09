Superlega, Casini: 'Tempistiche e modalità non condivisibili' (Di lunedì 19 settembre 2022) "La Superlega va analizzata bene, è ovvio che le Tempistiche e le modalità non siano state condivisibili da alcuno. Le ragioni che hanno portato alcune squadre a proporla vanno esaminate seriamente, ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 19 settembre 2022) "Lava analizzata bene, è ovvio che lee lenon siano stateda alcuno. Le ragioni che hanno portato alcune squadre a proporla vanno esaminate seriamente, ...

Superlega, Casini: "Tempistiche e modalità non condivisibili"

"La Superlega va analizzata bene, è ovvio che le tempistiche e le modalità non siano state condivisibili da alcuno.

Serie A, rivoluzione totale: la Lega svela l'assurda novità
La nuova proposta della Lega è pronta a rivoluzionare l'intero sistema calcio, incredibili novità in arrivo per il futuro