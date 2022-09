“Smettetela di chiedere se voglio figli”: la ‘stanchezza’ di Chrishell Stause (e tante di noi) (Di lunedì 19 settembre 2022) Essere madre non è una tappa obbligatoria e identitaria per ogni donna. Nella nostra società, tuttavia, qualsiasi donna è costretta a subire pressioni esterne sulla propria genitorialità, anche su quella mancata. Un fenomeno che intacca anche celebrità come Jennifer Aniston, oltre che qualunque donna senza figli. Di recente è toccato all’attrice Chrishell Stause rispondere a quelli che continuano a chiederle se ha intenzione di diventare madre. Vi raccomandiamo... Se le donne che non vogliono figli sono zombie viventi Non hai figli quindi non sei viva. Lo slogan pubblicitario che ricaccia la società ai tempi del "La maternità è ciò che realizza una donna" fa ... La star del ... Leggi su news.robadadonne (Di lunedì 19 settembre 2022) Essere madre non è una tappa obbligatoria e identitaria per ogni donna. Nella nostra società, tuttavia, qualsiasi donna è costretta a subire pressioni esterne sulla propria genitorialità, anche su quella mancata. Un fenomeno che intacca anche celebrità come Jennifer Aniston, oltre che qualunque donna senza. Di recente è toccato all’attricerispondere a quelli che continuano a chiederle se ha intenzione di diventare madre. Vi raccomandiamo... Se le donne che nonnosono zombie viventi Non haiquindi non sei viva. Lo slogan pubblicitario che ricaccia la società ai tempi del "La maternità è ciò che realizza una donna" fa ... La star del ...

sooofffyyyyy : RT @Ele58423935: Smettetela di dire che non ce lo faranno vedere oggi perché io altrimenti vado a chiedere i danni morali e fisici alla bio… - baliedvbai : RT @Ele58423935: Smettetela di dire che non ce lo faranno vedere oggi perché io altrimenti vado a chiedere i danni morali e fisici alla bio… - giadar582 : RT @Ele58423935: Smettetela di dire che non ce lo faranno vedere oggi perché io altrimenti vado a chiedere i danni morali e fisici alla bio… - LIReMa4 : RT @Ele58423935: Smettetela di dire che non ce lo faranno vedere oggi perché io altrimenti vado a chiedere i danni morali e fisici alla bio… - callmeilaria : RT @Ele58423935: Smettetela di dire che non ce lo faranno vedere oggi perché io altrimenti vado a chiedere i danni morali e fisici alla bio… -