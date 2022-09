Si perde nei boschi tra Zogno e Sorisole: in corso le ricerche di un 30enne (Di lunedì 19 settembre 2022) Zogno. Sono in corso dal tardo pomeriggio di domenica 18 settembre le ricerche di un ragazzo di 30 anni che si è smarrito nei boschi tra Zogno e Sorisole. In seguito all’allarme sono stati attivati circa una trentina di tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, coadiuvati dagli uomini del Soccorso Alpino Guardia di Finanza, Carabinieri e i Vigili del fuoco, che hanno messo a disposizione le squadre di Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto, Speleo Alpino Fluviale, Topografia Applicata al Soccorso e Cinofili. Le ricerche sono proseguite per tutta la notte e continuano anche nella mattinata di lunedì. Con gli elicotteri di Areu sono stati effettuati diversi sorvoli notturni della zona, alla ricerca del ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 19 settembre 2022). Sono indal tardo pomeriggio di domenica 18 settembre ledi un ragazzo di 30 anni che si è smarrito neitra. In seguito all’allarme sono stati attivati circa una trentina di tecnici del Corpo Nazionale SocAlpino e Speleologico, coadiuvati dagli uomini del SocAlpino Guardia di Finanza, Carabinieri e i Vigili del fuoco, che hanno messo a disposizione le squadre di Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto, Speleo Alpino Fluviale, Topografia Applicata al Soce Cinofili. Lesono proseguite per tutta la notte e continuano anche nella mattinata di lunedì. Con gli elicotteri di Areu sono stati effettuati diversi sorvoli notturni della zona, alla ricerca del ...

federicofubini : Il sistema #Putin è una macchina che produce caos e demotivazione. Non poteva funzionare di fronte a una comunità,… - borghi_claudio : @carlottasiani1 No ma dal caso Savona in giù ho visto di tutto. Come si evita ogni rischio? Dando alla Lega più for… - webecodibergamo : Si perde nei boschi tra Zogno e Sorisole: si cerca senza sosta un giovane di 30 anni - telodogratis : Sinner perde, ma l’Italia batte anche la Svezia: a Malaga nei quarti la sfida con gli Stati Uniti - laprincipessab : Mentre l'anime ridono un'anima si perde nei tuo occhi. -