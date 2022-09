Roma, operazione riuscita per Karsdorp: recupero in 6 settimane (Di lunedì 19 settembre 2022) In attesa di conoscere con esattezza le condizioni di Dybala e Pellegrini la Roma “festeggia” (si fa per dire) l’esito positivo... Leggi su calciomercato (Di lunedì 19 settembre 2022) In attesa di conoscere con esattezza le condizioni di Dybala e Pellegrini la“festeggia” (si fa per dire) l’esito positivo...

sportli26181512 : Roma, operazione riuscita per Karsdorp: recupero in 6 settimane: In attesa di conoscere con esattezza le condizioni… - tempoweb : Rick #Karsdorp è stato operato in #Svizzera: via al recupero dopo la lesione al menisco @fil_biafora #asroma #roma… - GruppoEsperti : #Roma, ci risiamo: nuova operazione al ginocchio per #Karsdorp #Fantacalcio - marcoranieri72 : RT @LucioMalan: “Autostrade, PM di Roma indagano sull’operazione del governo Draghi” quotidiano Domani. Un’operazione a danno degli Italian… - luigidv : RT @Andrea_DiCarlo: ?? Altro pesante ko in casa #Roma: #Karsdorp ha rimediato la rottura del menisco interno. Operazione nelle prossime ore… -