Pogba e il messaggio alla Juve | «La stagione è lunga | non molliamo»

Tuttosport

Paul, centrocampista della Juventus, ha voluto scrivere unai bianconeri dopo la sconfitta di ieri Paul, centrocampista della Juventus, ha voluto scrivere unai bianconeri dopo la sconfitta di ieri. Visualizza questo post su ...... Paulnon vuole perdersi d'animo e cerca di scuotere l'ambiente Juve dopo il pesante ko con ... Unche ha donato un po' di speranza ai tanti tifosi bianconeri accorsi a commentare il ... Juve, Pogba parla da 10: il post social che dona speranza ai tifosi Paul Pogba ha scritto un messaggio sui social per caricare la squadra in questo momento complicato. "Non molliamo mai. La stagione è ancora lunga. Siamo la Juve". Non ...Paul Pogba, centrocampista della Juventus, ha voluto scrivere un messaggio ai bianconeri dopo la sconfitta di ieri Paul Pogba, centrocampista della ...