Non ha saputo trattenere le lacrime il nuovo re (Di lunedì 19 settembre 2022) L’ultimo, triste saluto alla regina Elisabetta si è svolto con una cerimonia pressoché perfetta in un evento storico che a Londra non si vedeva dai funerali del padre Giorgio VI, nel 1952. Lei stessa aveva approvato ogni minimo dettaglio di un cerimoniale che oggi centinaia di milioni di spettatori hanno seguito in diretta da tutto il mondo. Secondo la tradizione del “pumps and circumstance”. La processione del feretro della regina verso Westminster Abbey X ... Leggi su iodonna (Di lunedì 19 settembre 2022) L’ultimo, triste saluto alla regina Elisabetta si è svolto con una cerimonia pressoché perfetta in un evento storico che a Londra non si vedeva dai funerali del padre Giorgio VI, nel 1952. Lei stessa aveva approvato ogni minimo dettaglio di un cerimoniale che oggi centinaia di milioni di spettatori hanno seguito in diretta da tutto il mondo. Secondo la tradizione del “pumps and circumstance”. La processione del feretro della regina verso Westminster Abbey X ...

lucacarabetta : I post #M5S sull'introduzione di #spid sono stati un'errata sintesi comunicativa del programma elettorale. Ne ho ch… - Monica12600983 : RT @CYworldteam: appunto Francesco le ritocca la spalla Viola urlando : un attimo !!! F : non c’è nessuno shippo quella moto è mia e non ti… - Caterin07136827 : RT @Vitality1978: Si conobbero. Lui conobbe lei e se stesso, perché in verità non s’era mai saputo. E lei conobbe lui e se stessa, perc… - MaurilioVitto : RT @BaglioniLaura: Ma dei dipendenti ATAC che hanno rinchiuso 200 passeggeri nella metro si è saputo nulla? Non sia mai che vengano denunci… - elirezaeii : RT @CYworldteam: appunto Francesco le ritocca la spalla Viola urlando : un attimo !!! F : non c’è nessuno shippo quella moto è mia e non ti… -