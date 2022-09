Lettera con proiettile esploso all’assessore Caroccia: «Te famo fa’ la fine del sorcio» (Di lunedì 19 settembre 2022) «Te famo fa la fine del sorcio»: questo l’inequivocabile messaggio di una Lettera minatoria recapitata nei giorni scorsi all’assessore ai lavori pubblici di Fiumicino Angelo Caroccia. Non solo minacce. Oltre al messaggio, nella Lettera c’era anche un proiettile di pistola esploso. Leggi anche: Minacce al Municipio Le Torri: recapitato un proiettile, evacuato l’edificio Bossolo esploso e minacce all’asssessore Caroccia: le indagini A seguito dell’accaduto, l’ammministrazione ha chiesto il tempestivo intervento del commissariato di Polizia di Fiumicino che ha fatto partire le indagini per risalire all’autore del gesto intimidatorio. Stando a quanto si apprende, pare che gli inquirenti ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 19 settembre 2022) «Tefa ladel»: questo l’inequivocabile messaggio di unaminatoria recapitata nei giorni scorsiai lavori pubblici di Fiumicino Angelo. Non solo minacce. Oltre al messaggio, nellac’era anche undi pistola. Leggi anche: Minacce al Municipio Le Torri: recapitato un, evacuato l’edificio Bossoloe minacce all’asssessore: le indagini A seguito dell’accaduto, l’ammministrazione ha chiesto il tempestivo intervento del commissariato di Polizia di Fiumicino che ha fatto partire le indagini per risalire all’autore del gesto intimidatorio. Stando a quanto si apprende, pare che gli inquirenti ...

