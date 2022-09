Inter, in 15 lasciano Appiano per le Nazionali: l’elenco (Di lunedì 19 settembre 2022) Sono 15 i giocatori dell’Inter convocati dalle rispettive Nazionali Sono ben 15 i giocatori dell’Inter che hanno lasciato Appiano Gentile per rispondere alla chiamata delle rispettive Nazionali che saranno impegnate tra Nations League e amichevoli. Come previsto nessua convocazione per Romelu Lukaku e Hakan Calhanoglu: questo l’elenco completo. ITALIA – Francesco Acerbi, Nicolò Barella, Alessandro Bastoni, Federico Dimarco ITALIA UNDER 21– Raoul Bellanova ALBANIA – Kristjan AsllaniARGENTINA – Lautaro Martínez, Joaquín Correa BOSNIA – Edin Džeko CAMERUN – André Onana CROAZIA – Marcelo Brozovi? GERMANIA – Robin Gosens OLANDA – Stefan De Vrij, Denzel DumfriesSLOVACCHIA – Milan Škriniar (fonte: Inter.it) L'articolo proviene da ... Leggi su intermagazine (Di lunedì 19 settembre 2022) Sono 15 i giocatori dell’convocati dalle rispettiveSono ben 15 i giocatori dell’che hanno lasciatoGentile per rispondere alla chiamata delle rispettiveche saranno impegnate tra Nations League e amichevoli. Come previsto nessua convocazione per Romelu Lukaku e Hakan Calhanoglu: questocompleto. ITALIA – Francesco Acerbi, Nicolò Barella, Alessandro Bastoni, Federico Dimarco ITALIA UNDER 21– Raoul Bellanova ALBANIA – Kristjan AsllaniARGENTINA – Lautaro Martínez, Joaquín Correa BOSNIA – Edin Džeko CAMERUN – André Onana CROAZIA – Marcelo Brozovi? GERMANIA – Robin Gosens OLANDA – Stefan De Vrij, Denzel DumfriesSLOVACCHIA – Milan Škriniar (fonte:.it) L'articolo proviene da ...

DiMarzio : La decisione su #SanSiro: @Inter e @acmilan lasciano il Meazza per uno stadio di proprietà. Ecco l'ultimo costruito… - Zaffo_Inter : @deliux9 Le coppie si lasciano dall'oggi al domani e tu parli di un'intervista vecchia - melo_wiseman : @FrancescaCphoto Kvara può giocare tranquillamente a Napoli perché lo lasciano libero anche di sbagliare e strafare… - Fabio46257682 : @_RoteFuchs La Juve è sempre la Juve, come lo sono l’Inter e il Milan in Italia. La verità è che il Napoli è sempre… - liottagio : Abbiamo fatto le vittorie dell'Inter di Mancini, quelle che ti lasciano l'impressione netta che siamo poca cosa. Cacciare subito. -