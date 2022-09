Immigrazione da gestire a favore della natalità

Leggi su iltempo

(Di lunedì 19 settembre 2022) Il nostro tempo improvvisamente, da quasi tre anni a questa parte, è profondamente mutato. Prima una pandemia di durata biblica, poi la guerra in Europa e i drammatici effetti che ne sono seguiti, che hanno fatto anche esplodere i costi dell'energia, a cui è seguita una inflazione così intensa da non avere un precedente di pari gravita a cui si è associata una ramificazionecomponentistica per elettronica. In questo difficile scenario si stanno aprendo ulteriori complessità che stanno piombando su di noi. Mi riferisco agli indici demografici in crollo e le difficoltà a porvi rimedio perchè in primis riguardano la sfera sociale dei singoli individui, pur incidendo in maniera sostanziale sul futuro socio economico del Paese. I tassi diin Italia sono tra i più bassi d'Europa, passano da un massimo dell'8 per mille del Trentino, al 5,2 ...