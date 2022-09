Il feretro della Regina lascia Londra | folla e lacrime in strada È un caso l’assenza di Bin Salman al funerale

(Di lunedì 19 settembre 2022) Alle 12 esatte la città si è fermata per i funerali di Stato con 2 mila persone, e 500 leader globali. Sulsovrana ortensie, rose da giardino, rosmarino e il biglietto di suo figlio, il re. L’arcivescovo di Canterbury: «Pochi leader hanno ricevuto tanto affetto»

... con misure di sicurezza eccezionali preparate da anni per questo evento, gli occhi del mondo si sono concentrati sull'abbazia di Westminster, dove ilsovrana è arrivato in processione ...... di 9 e 7 anni, secondo e terza nella linea di successione al trono britannico, fra i componentifamiglia reale che seguiranno nelle prossime ore ilregina Elisabetta nel breve ...Con la morte della regina Elisabetta, i tabloid inglesi si sono interrogati sulla considerevole eredità che la sovrana ha lasciato alla famiglia reale. The Guardian ha ...Un momento di silenzio ha accompagnato il caricamento del feretro della Regina Elisabetta II sul carro che l'ha poi trasportata all'abbazia di Westminster.