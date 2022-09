Il feretro della Regina arrivato al castello di Windsor | folla e lacrime in strada La bara di Filippo spostata per essere sepolta accanto a Elisabetta II

SkyTG24 : Il passaggio del feretro della regina sulla State Gun Carriage della Royal Navy, utilizzata anche per il funerale d… - Agenzia_Ansa : VIDEO | Un ufficiale di polizia britannico è svenuto durante i funerali di Stato della regina Elisabetta II a Londr… - SkyTG24 : Il feretro della regina Elisabetta II è arrivato davanti all'Abbazia di Westminster dove, tra pochi minuti, si cele… - gros65 : RT @FakeNews_24: +++ Il feretro della Regina verso Houston per proseguire il suo viaggio nel Sistema Solare +++ #QueenElizabeth #ReginaEli… - IolandaPompilio : Ma la gente che stava fa i video del corteo funebre che se ne fa di quei video? Lo farà vedere ai nipoti “guarda a… -

In tanti hanno provato a curiosare e capire di più sul biglietto inserito tra i fiori sulregina, con una scrittura che già da lontano non aveva lasciato dubbi sull'autore. La grafia, ...Dopo la lunga processione da Westminster Hall, la bararegina è stata trasportata nell'... Andrew e Edward e i figli William e Harry hanno seguito il carro sul quale era stato issato il. ...In particolare sono stati subito analizzati in dettaglio quelli indossati dalle rappresentanti femminili più in vista della Corona, la principessa del Galles Kate e la duchessa del Sussex Meghan. Kate ...La cerimonia funebre si è tenuta a Westminster Abbey, dopo un lungo omaggio al feretro da parte dei sudditi inglesi ...