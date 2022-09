Elisabetta, ai funerali Harry e Andrea senza divisa (Di lunedì 19 settembre 2022) (Adnkronos) – Ai funerali di Elisabetta, Harry e Andrea sono gli unici membri della famiglia reale a non indossare la divisa militare. Entrambi hanno infatti rinunciato ai titoli reali e, non essendo più “working royals”, hanno partecipato all’ultimo saluto alla sovrana in abiti civili. Unica eccezione, quella concessa durante la veglia al feretro a Westminster. La clamorosa rinuncia del nipote della Regina, secondogenito di re Carlo III, risale al gennaio 2020 quando insieme alla moglie Meghan ha annunciato di sospendere tutti i suoi incarichi reali e l’intenzione di trasferirsi negli Stati Uniti, dopo anni di tensioni e veleni con il resto della famiglia reale. E’ stato invece l’imbarazzante coinvolgimento nel caso Epstein, il finanziarie americano accusato di aver organizzato un traffico ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 19 settembre 2022) (Adnkronos) – Aidisono gli unici membri della famiglia reale a non indossare lamilitare. Entrambi hanno infatti rinunciato ai titoli reali e, non essendo più “working royals”, hanno partecipato all’ultimo saluto alla sovrana in abiti civili. Unica eccezione, quella concessa durante la veglia al feretro a Westminster. La clamorosa rinuncia del nipote della Regina, secondogenito di re Carlo III, risale al gennaio 2020 quando insieme alla moglie Meghan ha annunciato di sospendere tutti i suoi incarichi reali e l’intenzione di trasferirsi negli Stati Uniti, dopo anni di tensioni e veleni con il resto della famiglia reale. E’ stato invece l’imbarazzante coinvolgimento nel caso Epstein, il finanziarie americano accusato di aver organizzato un traffico ...

