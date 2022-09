Elezioni: Speranza, 'Meloni con Orban e Letta con Scholz su tetto al gas, ecco la differenza' (Di lunedì 19 settembre 2022) Roma, 19 set. (Adnkronos) - "Il fatto che Enrico Letta parli con Scholz è un fatto politico molto importante, perchè significa lavorare per convincere il principale paese europeo ad una alleanza con noi sul tetto al prezzo del gas, portare la Germania dalla parte di chi vuole un tetto sarebbe una svolta decisiva che cambia la vira delle persone". Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, in un'intervista a l'Adnkronos. "Scholz è il capo del più importante Paese in Europa e noi abbiamo bisogno di mettere un tetto al prezzo del gas. La domanda è molto semplice: qual è l'interesse dell'Italia? Mettere le bandierine con Orban o sedersi con Scholz e risolvere i problemi delle persone? Perchè di questo stiamo parlando. Se questa ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 19 settembre 2022) Roma, 19 set. (Adnkronos) - "Il fatto che Enricoparli conè un fatto politico molto importante, perchè significa lavorare per convincere il principale paese europeo ad una alleanza con noi sulal prezzo del gas, portare la Germania dalla parte di chi vuole unsarebbe una svolta decisiva che cambia la vira delle persone". Così il ministro della Salute, Roberto, in un'intervista a l'Adnkronos. "è il capo del più importante Paese in Europa e noi abbiamo bisogno di mettere unal prezzo del gas. La domanda è molto semplice: qual è l'interesse dell'Italia? Mettere le bandierine cono sedersi cone risolvere i problemi delle persone? Perchè di questo stiamo parlando. Se questa ...

