Elezioni | ecco il lavoro nei programmi dei partiti

(Adnkronos) – "Non è semplice sviluppare una analisi complessiva delle proposte che i principali partiti politici hanno avanzato in materia di lavoro in questa rapida e confusa campagna elettorale. Quello che emerge è che, almeno sulla carta, il tema del lavoro è molto presente e questo rispecchia il ruolo che ha tra le priorità della popolazione, come si può notare anche dalla maggior parte dei sondaggi tematici comparsi nelle ultime settimane. Affrontare il tema del lavoro vuol dire inevitabilmente incrociare i temi generali di politica economica e sociale, ma anche quelli legati alle politiche formative così come alla politica industriale". Così Adapt presenta l'e-book 'Elezioni 2022: il lavoro nei programmi dei partiti', diffuso nella consueta ...

