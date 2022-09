Disperse sulla Maiella, mamma e figlia ritrovate sane e salve (Di lunedì 19 settembre 2022) (Adnkronos) – Sono state ritrovate sane e salve la donna di Pescara dispersa con sua figlia da ieri pomeriggio sulla Maiella. Sono state riportate a valle, dove sono state visitate dai sanitari del 118 e del centro medico di Caramanico (Pe). Entrambe stanno bene, ma erano infreddolite e spaventate. La donna di 42 anni e la bambina, di 5, sono state individuate nel sentiero della Valle dell’Orfento che va verso l’Eremo di San Onofrio, intorno alle 4.30, da una squadra del Soccorso Alpino e Speleologico d’Abruzzo, coadiuvate dalle unità cinofile dell’Associazione nazionale dei Carabinieri. Imboccando un sentiero, durante un’escursione, la piccola aveva avuto problemi ed era stato impossibile proseguire. Da qui la richiesta di aiuto. Hanno partecipato alle operazioni di ricerca anche i ... Leggi su italiasera (Di lunedì 19 settembre 2022) (Adnkronos) – Sono statela donna di Pescara dispersa con suada ieri pomeriggio. Sono state riportate a valle, dove sono state visitate dai sanitari del 118 e del centro medico di Caramanico (Pe). Entrambe stanno bene, ma erano infreddolite e spaventate. La donna di 42 anni e la bambina, di 5, sono state individuate nel sentiero della Valle dell’Orfento che va verso l’Eremo di San Onofrio, intorno alle 4.30, da una squadra del Soccorso Alpino e Speleologico d’Abruzzo, coadiuvate dalle unità cinofile dell’Associazione nazionale dei Carabinieri. Imboccando un sentiero, durante un’escursione, la piccola aveva avuto problemi ed era stato impossibile proseguire. Da qui la richiesta di aiuto. Hanno partecipato alle operazioni di ricerca anche i ...

