Dati ancora preoccupanti sul consumo di suolo

"L'ultimo rapporto nazionale sulla riduzione delle aree verdi mostra dinamiche territoriali che continuano a penalizzare agricoltura, paesaggio e biodiversità generando rilevanti danni economici e ambientali, senza che si vedano peraltro all'orizzonte chiari segnali istituzionali di ricerca di un'inversione di tendenza": è quanto afferma il segretario provinciale di Confai Bergamo, Enzo Cattaneo, commentando i nuovi Dati sul consumo di suolo diffusi nelle scorse settimane dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). A livello nazionale, l'impatto economico della riduzione di suolo naturale o seminaturale verificatasi nell'ultimo anno è stimato in complessivi 8 miliardi di euro dall'ente che fa capo al ministero per la Transizione Ecologica (Mite). Secondo le elaborazioni dell'Ufficio ...

