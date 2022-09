Chi è Daniele Del Moro: tutto sul concorrente del “GF Vip 7” (Di lunedì 19 settembre 2022) Daniele Dal Moro è un imprenditore veronese. Lo abbia già visto in tv in più di un’occasione. Era arrivato terzo al del Grande Fratello 16 e ha successivamente occupato il trono di Uomini e Donne. Daniele Del Moro ha deciso di tornare in tv e parteciperà al GF Vip 7. “GF Vip 7”, chi è Daniele Del Moro: età peso altezza carriera fidanzata L’imprenditore è nato a Verona il 4 luglio 1990, ha quindi 32 anni. È alto 177 cm e pesa 68 kg. Il padre è il politico Gianni Dal Moro, deputato del PD, mentre la madre è un’imprenditrice. Il ragazzo ha inoltre una sorella minore di 19 anni, alla quale è molto legato. Daniele Dal Moro lavora nell’azienda famigliare che si occupa anche di marketing e comunicazione. Ma il giovane ragazzo ha anche ... Leggi su tvzap (Di lunedì 19 settembre 2022)Dalè un imprenditore veronese. Lo abbia già visto in tv in più di un’occasione. Era arrivato terzo al del Grande Fratello 16 e ha successivamente occupato il trono di Uomini e Donne.Delha deciso di tornare in tv e parteciperà al GF Vip 7. “GF Vip 7”, chi èDel: età peso altezza carriera fidanzata L’imprenditore è nato a Verona il 4 luglio 1990, ha quindi 32 anni. È alto 177 cm e pesa 68 kg. Il padre è il politico Gianni Dal, deputato del PD, mentre la madre è un’imprenditrice. Il ragazzo ha inoltre una sorella minore di 19 anni, alla quale è molto legato.Dallavora nell’azienda famigliare che si occupa anche di marketing e comunicazione. Ma il giovane ragazzo ha anche ...

