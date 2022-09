Caro pane, Assipan: “a rischio oltre 1.350 imprese serve più coraggio” (Di lunedì 19 settembre 2022) (Adnkronos) – “Abbiamo poco tempo, solo 50 giorni, per evitare che i fornai italiani sospendano o addirittura chiudano le loro attività”. Torna a farsi sentire il grido d’allarme dei panificatori da parte del presidente di Assipan-Confcommercio, Antonio Tassone, a nome dei migliaia di addetti, presenti sul territorio italiano, alla notizia dei rincari medi del +18% del pane rilevati da Eurostat ad agosto in Europa e del 13,6% in Italia, dovuti principalmente al Caro prezzi energetici. “Noi produciamo beni di prima di necessità non possiamo traslare aumenti dei prezzi gestionali, come energia e materie prime, sul prodotto finito, ai consumatori. Nella nostra categoria infatti – spiega – c’è moltissima responsabilità sociale, alcuni mettono in dubbio la sopravvivenza dell’impresa piuttosto che aumentare del 15% il ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 19 settembre 2022) (Adnkronos) – “Abbiamo poco tempo, solo 50 giorni, per evitare che i fornai italiani sospendano o addirittura chiudano le loro attività”. Torna a farsi sentire il grido d’allarme dei panificatori da parte del presidente di-Confcommercio, Antonio Tassone, a nome dei migliaia di addetti, presenti sul territorio italiano, alla notizia dei rincari medi del +18% delrilevati da Eurostat ad agosto in Europa e del 13,6% in Italia, dovuti principalmente alprezzi energetici. “Noi produciamo beni di prima di necessità non possiamo traslare aumenti dei prezzi gestionali, come energia e materie prime, sul prodotto finito, ai consumatori. Nella nostra categoria infatti – spiega – c’è moltissima responsabilità sociale, alcuni mettono in dubbio la sopravvivenza dell’impresa piuttosto che aumentare del 15% il ...

