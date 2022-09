Calenda contro Conte: "Il reddito di cittadinanza non lo paga lui" (Di lunedì 19 settembre 2022) "Voglio dire a Conte che il reddito di cittadinanza non è pagato da lui, ma dai cittadini. Fatto come è adesso non è giusto e Conte sta facendo al Sud una campagna vergognosa. Arriva lì e lo chiamano 'il papa'... Leggi su europa.today (Di lunedì 19 settembre 2022) "Voglio dire ache ildinon èto da lui, ma dai cittadini. Fatto come è adesso non è giusto esta facendo al Sud una campagna vergognosa. Arriva lì e lo chiamano 'il papa'...

ferrazza : Ora magari è innocente e glielo auguro ma è mitomania pura sostenere che ci sia un complotto contro Richetti per colpire Calenda. - ilfoglio_it : Il leader di Azione arriva a Bologna mentre il suo vice, Ricchetti, è al centro di una polemica per presunte molest… - Corriere : Il contro-dibattito di Calenda: «Le coalizioni non reggono» - exBiondaKamana : RT @Ferula18: 'Una donna contro una persona perbene' In questa frase vi è racchiuso un mondo. Rivela il vero essere di chi lo ha pronunciat… - LiberaMil : RT @giuliocavalli: Su Richetti Calenda ha sbagliato tutto. Ne ha fatto il nome, ha sventolato una denuncia contro ignoti come se valesse pe… -