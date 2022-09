Calcio: Udinese. Beffa per Arslan, ladri in casa mentre va in gol (Di lunedì 19 settembre 2022) Furto nell'abitazione del centrocampista turco che ieri ha punito l'Inter UDINE - Solo poche ore per godersi la prima rete stagionale, che ha chiuso definitivamente la partita contro l'Inter, per il ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 19 settembre 2022) Furto nell'abitazione del centrocampista turco che ieri ha punito l'Inter UDINE - Solo poche ore per godersi la prima rete stagionale, che ha chiuso definitivamente la partita contro l'Inter, per il ...

pisto_gol : L’#Inter di #Conte poteva non piacere, ma sapeva sempre cosa fare e come farlo.Quella di #Inzaghi è esattamente il… - Inter : 85' Bijol porta in vantaggio l'Udinese sugli sviluppi di un calcio d'angolo #UdineseInter 2??-1?? #ForzaInter - sportli26181512 : #Arslan, gol e beffa: ladri in casa mentre lui segnava all'#Inter: Per il centrocampista dell'#Udinese amara sorpre… - TweetNotizie : Furto a casa di Arslan dell'Udinese: lui segna all'Inter, i ladri gli svaligiano casa - leggoit : Furto a casa di Arslan dell'#udinese: lui segna all'#inter, i ladri gli svaligiano casa -