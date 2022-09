Buono Ikea da 250€: molti stanno ricevendo questo messaggio (Di lunedì 19 settembre 2022) Tutti i consumatori sono a caccia di offerte. Sta circolando un messaggio su un Buono Ikea da 250 euro. È vero? Chi non ha ricevuto a casa, per telefono o via messaggio un’offerta in cui il destinatario era il “fortunato” che poteva usufruire di un premio. Questa pratica commerciale è piuttosto datata nel marketing. Dai L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di lunedì 19 settembre 2022) Tutti i consumatori sono a caccia di offerte. Sta circolando unsu unda 250 euro. È vero? Chi non ha ricevuto a casa, per telefono o viaun’offerta in cui il destinatario era il “fortunato” che poteva usufruire di un premio. Questa pratica commerciale è piuttosto datata nel marketing. Dai L'articolo proviene da Consumatore.com.

itram0 : Oggi sono andata all’ikea per comprare con un buono una cosa e non ho portato il buono, allora ho comprato delle patatine, fine. - beppekin : @diceNiNi se glielo riporti smontato Ikea te lo rivaluta con un buono - HashupGames : RT @HashupGames: #Ottieni un #buono #IKEA! #Inserisci ora il tuo numero di cellulare per avere la possibilità di #vincere. (IT) #Italy htt… - HashupGames : #Ottieni un #buono #IKEA! #Inserisci ora il tuo numero di cellulare per avere la possibilità di #vincere. (IT)… - lolone64266034 : @ildocc io vi darei 6 punti, due scudetti e un buono spesa Ikea -