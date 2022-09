Basket | Supercoppa Serie A2 2022 | tabellone e accoppiamenti

Leggi su sportface

(Di lunedì 19 settembre 2022) Ile glidelladellaA2di. Riparte la grande pallacanestro, e allora ecco subito il primo trofeo in palio dellacadetta, con le migliori squadre della passata stagione (tolte, ovviamente, le formazioni che sono state promosse in A1) in campo. Le partite si giocheranno tutte su gara secca, e dopo i quarti di finale, in programma martedì 20 settembre, si passerà alle Final Four all’Unieuro Arena di Forlì, con le partite in programma tra sabato 24 e domenica 25 settembre. Si tratta solo delle prime uscite ufficiali della stagione, ma usciranno già le prime indicazioni di quello che potremmo vedere in campionato. ILQuarti di finale Apu Old Wild West Udine – Stella Azzurra Roma ...