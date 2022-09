Basilea | muore a 34 anni l’ex calciatore svizzero Nicolas Schindelholz

(Di lunedì 19 settembre 2022) A soli 34ha lasciato la vita terrenadifensore, a causa di un cancro ai polmoni. Questa la notizia tragica annunciata dal, con il seguente messaggio: “”L’FCpiange la morte di. Il nostro ex capitano dell’U21 è morto di cancro all’età di 34. Tutto il club è scioccato da questa notizia e porge le sue più sentite condoglianze alla famiglia. Riposa in pace, Nico“. Anche l’Aarau, ultima squadra del difensore, ha voluto ricordarlo così: “Il nostro ex difensore centrale è morto di cancro a soli 34. L’FC Aarau porge le più sentite condoglianze ai parenti e augura loro tanta forza in questi momenti difficili”. ...

