Ansia Roma per Dybala e Pellegrini: le loro condizioni fisiche (Di lunedì 19 settembre 2022) Nell'amara serata di ieri, culminata con la sconfitta in casa contro l'Atalanta per 0-1, la Roma ha dovuto fare i conti con i problemi muscolari dei propri giocatori chiave. Dopo il grave problema al ginocchio occorso a Karsdorp, che resterà ai box per almeno 30-45 giorni, Mourinho ha dovuto rinunciare anche a Paulo Dybala prima del delicato match contro i bergamaschi: la Joya argentina si è fermata nel corso del riscaldamento a causa di un problema al flessore sinistro ed è stato costretto ad assistere alla partita dei compagni dalla tribuna. Lo stesso problema è capitato al capitano Lorenzo Pellegrini, che però ha stretto i denti e giocato tutti i novanta minuti del match dell'Olimpico, senza riuscire a incidere.

