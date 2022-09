Allegri è disperato | la situazione è critica

Leggi su juvedipendenza

(Di lunedì 19 settembre 2022) Un momento complicatissimo per la Juventus concostretto a fare i conti con unaveramente ingestibile. Due vittorie e quattro pareggi in campionato, zero punti in centottanta minuti di Champions League e la sensazione che si rischi di compromettere quanto fatto sul mercato. Gli obiettivi della Juventus sono vincere il campionato e andare il più in fondo a livello internazionale; missioni difficili da raggiungere soprattutto se non si cambia marcia. Per farlo, però,deve risolvere un problema veramente importante; andiamo a vedere di cosa si tratta e quale potrebbe essere la soluzione. AnsafotoQuesto inizio di stagione non ha troppe giustificazione ma bisogna anche sottolineare il problema relativo agli infortuni; sono veramente tanti i giocatori chenon sta avendo a disposizione e ...