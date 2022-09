Uomini e Donne | è finita tra Eugenio e Francesca | “Messa in quel posto”

Leggi su tvpertutti

(Di domenica 18 settembre 2022) Amore al capolinea anche per una delle coppie storiche e longeve diDel Taglio eColombo si sono lasciati. Dal 2013, anno in cui parteciparono al dating sentimentale condotto da Maria De Filippi su Canale 5, sono andati a vivere insieme e sono diventati genitori di due bambini. A rivelare la fine della storia d'amore è stato Amedeo Venza, caro amico dei diretti interessati ma soprattutto dell'ex tronista. Stando alle sue parole, i due starebbero affrontando un duro periodo; non ha aggiunto altro per rispetto dei bambini. Lo scorso agosto,Colombo confermò la crisi conDel Taglia chiarendo che i motivi non sono da ricercarsi in un tradimento. Lei aveva replicato a chi l'accusava di nascondere la crisi con...