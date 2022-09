"Una donna non sono gli slip": furia-De Filippi, il concorrente fatto a pezzi (Di domenica 18 settembre 2022) Prima polemica durante la prima puntata, trasmessa sabato 17 settembre, di Tu si quei Vales, su Canale 5. In studio è arrivato Francesco Ocelli, cinquantenne che usa il nome d'arte Francesco Niente, un passato da attore. Amante della poetica "demenziale", Francesco ha detto di sentirsi rappresentato dal brano "Mutandine" che poi ha cantato. Una canzone demenziale e sconclusionata: "donna cambia mutandine. Non mangiano mai, non bevono mai, non sognano mai, non dormono mai". Teo Mammucari ha quindi commentato: "Imbarazzante. Non c'è né simpatia, né umiltà. Una roba fastidiosa". Rudy Zerbi, riporta Fanpage, ha detto che era una "provocazione fine a se stessa". Francesco Niente ha detto di reputare Mutandine "geniale". Ma Zerbi ha ribattuto: "Non ci freghi, non ci stai raccontando niente che noi non sappiamo. Il pubblico non è stupido". Poi, ha preso la parola ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 18 settembre 2022) Prima polemica durante la prima puntata, trasmessa sabato 17 settembre, di Tu si quei Vales, su Canale 5. In studio è arrivato Francesco Ocelli, cinquantenne che usa il nome d'arte Francesco Niente, un passato da attore. Amante della poetica "demenziale", Francesco ha detto di sentirsi rappresentato dal brano "Mutandine" che poi ha cantato. Una canzone demenziale e sconclusionata: "cambia mutandine. Non mangiano mai, non bevono mai, non sognano mai, non dormono mai". Teo Mammucari ha quindi commentato: "Imbarazzante. Non c'è né simpatia, né umiltà. Una roba fastidiosa". Rudy Zerbi, riporta Fanpage, ha detto che era una "provocazione fine a se stessa". Francesco Niente ha detto di reputare Mutandine "geniale". Ma Zerbi ha ribattuto: "Non ci freghi, non ci stai raccontando niente che noi non sappiamo. Il pubblico non è stupido". Poi, ha preso la parola ...

