Un altro domani, anticipazioni dal 19 al 23 settembre 2022: un difficile incarico per Kiros

Sospetti, segreti e sotterfugi saranno il fulcro delle prossime puntate di Un altro domani, come si evince dalle anticipazioni dal 19 al 23 settembre 2022 (lunedì 19 la soap non andrà in onda per via dei funerali della Regina Elisabetta II). Innanzitutto, Victor si impegnerà al massimo nella gestione della fabbrica dei Villanueva, ma il suo compito apparirà ogni giorno più difficile in quanto il ragazzo dovrà affrontare un problema dietro l'altro. Intanto, Patricia vorrà sapere da Francisco cosa contengano le casse di proprietà di Ventura che ogni notte vengono caricate sui camion della loro azienda e minaccerà di denunciare la faccenda alla Guardia Coloniale. Dal canto suo, il Velez De Guevara sarà sempre più convinto di voler introdurre Angel nel mondo dei grandi ...

