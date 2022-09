Udinese-Inter 3-1: terza sconfitta in sette gare per i nerazzurri (Di domenica 18 settembre 2022) Quinta vittoria consecutiva per l'Udinese di Andrea Sottil. Crolla l'Inter di Simone Inzaghi, giunta al terzo k.o. in sole sette giornate Leggi su pianetamilan (Di domenica 18 settembre 2022) Quinta vittoria consecutiva per l'di Andrea Sottil. Crolla l'di Simone Inzaghi, giunta al terzo k.o. in solegiornate

Udinese_1896 : 90’+5’ | È FINITA! Dopo 5 minuti addizionali l’arbitro Valeri ha decretato la conclusione della partita. Rimonta t… - pisto_gol : L’#Inter di #Conte poteva non piacere, ma sapeva sempre cosa fare e come farlo.Quella di #Inzaghi è esattamente il… - Inter : 85' Bijol porta in vantaggio l'Udinese sugli sviluppi di un calcio d'angolo #UdineseInter 2??-1?? #ForzaInter - omer_amala : RT @pisto_gol: L’#Inter di #Conte poteva non piacere, ma sapeva sempre cosa fare e come farlo.Quella di #Inzaghi è esattamente il contrario… - PurpleOnpurple2 : @corsaroll @SerieA @Udinese_1896 @Inter ma notte fonda solo con il milan che non ha ancora perso? -