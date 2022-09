Tris all'Inter, Marino: 'Che goduria! In altre annate Udinese più timorosa, con Sottil aggrediamo per vincere' (Di domenica 18 settembre 2022) Pierpaolo Marino, direttore dell'area tecnica dell'Udinese, ha parlato ai canali ufficiali del club dopo la vittoria sull'Inter:... Leggi su calciomercato (Di domenica 18 settembre 2022) Pierpaolo, direttore dell'area tecnica dell', ha parlato ai canali ufficiali del club dopo la vittoria sull':...

sportli26181512 : Tris all'Inter, Marino: 'Che goduria! In altre annate Udinese più timorosa, con Sottil aggrediamo per vincere': Pie… - susydigennaro : RT @napolimagazine: LIGUE 1 - Tris del Lorient all'Auxerre, ora è in testa con il PSG ed il Marsiglia - petrazzuolo : RT @napolimagazine: LIGUE 1 - Tris del Lorient all'Auxerre, ora è in testa con il PSG ed il Marsiglia - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: LIGUE 1 - Tris del Lorient all'Auxerre, ora è in testa con il PSG ed il Marsiglia - napolimagazine : LIGUE 1 - Tris del Lorient all'Auxerre, ora è in testa con il PSG ed il Marsiglia -