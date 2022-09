Traffico Roma del 18-09-2022 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 18 settembre 2022) LuceverdeBuona domenica da Simone Cerchiara Bentrovati a questo aggiornamento lavori in queste ore nella sottovia Ignazio Guidi si tratta di uno dei tunnel del Muro Torto conseguenza di questi possibile chiusura ale deviazioni Intanto in uscita dalavori stanno rallentando ilsulla Cassia bis Veientana anche sulla Pontina un cantiere rallenta ildiretta Pomezia dopo il raccordo anulare vicino alla zona Ovest del raccordo per allagamenti chiuso da questa mattina Un tratto della via Portuense all’altezza di via del Ponte Pisano tra Infernetto e Castel Fusano invece attenzione incidente sulla via Cristoforo Colombo è all’altezza di via del Canale della Lingua nel quartiere Trieste oggi in Piazza Caprera il mercato deviato di conseguenza il...