Roma-Atalanta 0-1 | a Gasp basta Scalvini Giallorossi spreconi | Mou espulso per proteste

gippu1 : Nella vittoria sinceramente immeritata dell'#Atalanta a Roma, degna di nota la gestione di Gasperini che ha conclus… - OfficialASRoma : ?? L'#ASRoma Store di viale delle Olimpiadi vi aspetta anche al termine di #RomaAtalanta! ???? ??… - OfficialASRoma : ??? Cancelli dell'Olimpico aperti dalle 15:30! #RomaAtalanta - LiveBianconera : RT @paride_pasta: 'Noi siamo tutti allievi di Gasperini. Quell'uomo, a noi tutti, ci ha cambiato..' ???????? ?????????? risponde così ieri su Pallad… - LuigiLiccardo6 : RT @IlarioDiGiovamb: #RomaAtalanta 0-1 finale. L'Atalanta espugna l'Olimpico torna prima. Partita vibrante, scontri fisici al limite, Roma… -

Nel terzetto difensivo salgono le quotazioni di Gleison Bremer andato in gol domenica scorsa (c'è Monza Juventus), poi Chris Smalling che qualche rete la mette a segno " anche se innon ......30 Udinese - Inter (Dazn e Sky) 15:00 Cremonese - Lazio (Dazn) 15:00 Fiorentina - Verona (Dazn) 15:00 Monza - Juventus (Dazn) 18:00(Dazn) 20:45 Milan - Napoli (Dazn) NELLA GALLERY ...Formazioni ufficiali: moduli speculari fra Mourinho e Gasperini. ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Pellegrini, Spinazzola; Dybala, Zaniolo; Abraham. Gian Piero ...Non mancano le polemiche e le scintille in Roma-Atalanta. Nasce tutto da un possibile episodio da rigore per i giallorossi, con un duello ruvido tra Zaniolo lanciato con la palla e Okoli, in cui entra ...