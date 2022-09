Pensioni 2023: la buona notizia è in arrivo, ma non riguarda tutti (Di domenica 18 settembre 2022) L’aumento smisurato del costo della vita pende come una spada di Damocle sulle teste di quei soggetti più fragili, come i pensionati. Eppure, per alcuni di loro, nonostante le difficoltà del momento, potrebbe esserci l’aumento tanto atteso. La campagna elettorale volge al termine e tutti gli schieramenti, seppur in forte contrasto su quella che sarà la modalità di gestione della crisi economica in atto, concordano in modo unanime sul fatto che occorrerà un massiccio investimento di denaro (la Lega prospetta 30 milioni di euro) per sostenere gli italiani dal “tornado” dei rincari energetici. Fonte Foto CanvaVa anche considerato che la politica non può certo fare miracoli, e si dovrà dare tempo al nuovo schieramento di Governo, qualunque esso sia, per comprendere come agire nel migliore dei modi: in tal senso, sembra improbabile e lontana, almeno per ... Leggi su chenews (Di domenica 18 settembre 2022) L’aumento smisurato del costo della vita pende come una spada di Damocle sulle teste di quei soggetti più fragili, come i pensionati. Eppure, per alcuni di loro, nonostante le difficoltà del momento, potrebbe esserci l’aumento tanto atteso. La campagna elettorale volge al termine egli schieramenti, seppur in forte contrasto su quella che sarà la modalità di gestione della crisi economica in atto, concordano in modo unanime sul fatto che occorrerà un massiccio investimento di denaro (la Lega prospetta 30 milioni di euro) per sostenere gli italiani dal “tornado” dei rincari energetici. Fonte Foto CanvaVa anche considerato che la politica non può certo fare miracoli, e si dovrà dare tempo al nuovo schieramento di Governo, qualunque esso sia, per comprendere come agire nel migliore dei modi: in tal senso, sembra improbabile e lontana, almeno per ...

Marilen97832318 : RT @MemmoMattioli: La Francia nazionalizza la sua società di distribuzione dell’elettricità e per legge nel 2023 le bollette non potranno a… - Paola222006421 : RT @MemmoMattioli: La Francia nazionalizza la sua società di distribuzione dell’elettricità e per legge nel 2023 le bollette non potranno a… - libellula58 : RT @MemmoMattioli: La Francia nazionalizza la sua società di distribuzione dell’elettricità e per legge nel 2023 le bollette non potranno a… - FioritaOfficina : RT @MemmoMattioli: La Francia nazionalizza la sua società di distribuzione dell’elettricità e per legge nel 2023 le bollette non potranno a… - francescocantin : RT @MemmoMattioli: La Francia nazionalizza la sua società di distribuzione dell’elettricità e per legge nel 2023 le bollette non potranno a… -