Pagelle Roma Atalanta | TOP e FLOP all’intervallo – VOTI

(Di domenica 18 settembre 2022) I top ee iai protagonisti del match valido per la 7ª giornata di Serie A 2022/23:Ledei protagonisti del match tra, valido per la 7ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. TOP: al termine del primo tempo: Ibanez: De Roon: al termine del primo tempo: Abraham: EdersonAl termine del match RISULTATI E CLASSIFICA SERIE A L'articolo proviene da Calcio News 24.

AlessandroPaoli : RT @VoceGiallorossa: ?? Campionato Nazionale #Under18 Professionisti 2022/2023 ?? @OfficialASRoma ?? @GenoaCFC 1?-1?, le pagelle ??: #Misitano… - VoceGiallorossa : ?? Campionato Nazionale #Under18 Professionisti 2022/2023 ?? @OfficialASRoma ?? @GenoaCFC 1?-1?, le pagelle ??:… - infoitsport : Juventus Women-Roma 1-0 LE PAGELLE: bentornata Salvai, Cernoia regala i tre punti - Bea95816130 : RT @LAROMA24: ??7,5 al 'portagioie' #Dybala ??7 al 'rumoroso' #Zaniolo ??5,5 all''affaticato' #Karsdorp Pagelle #RomaHJK ?? - Profilo3Marco : RT @CorSport: Pagelle #Roma: #Zaniolo riparte, #Camara è utile. #Dybala il migliore ?? -

batte Helsinki 3 - 0 in . Prima vittoria per la squadra di nel girone. Ecco le. RUI PATRICIO 6 Graziato dal palo sul colpo di testa di Hoskonen. MANCINI6 Serata abbastanza tranquilla ...Midtjylland - Lazio 5 - 1, le: difesa impresentabile, Gila il peggiore. Felipe Anderson ... Un gesto di scuse e vicinanza ai tifosi, che anche i 'cugini' dellaavevano valutato lo scorso ...Si prende tre punti che danno continuità la Roma di Ciaralli, brava ad Ascoli nel controllare sempre la gara mettendo a referto ben quattro reti. A sbloccare i giochi è Romano grazie ad un calcio di p ...Montipò 7: se il passivo per i suoi non è maggiore gran parte del merito è suo. Nel primo tempo salva il risultato in un paio di occasioni, nel secondo tempo è decisivo su un colpo di testa di Quarta.