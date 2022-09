Moto3, Dennis Foggia: “Ho fatto fatica con il grip e non riuscivo a superare nessuno in rettilineo” (Di domenica 18 settembre 2022) Prosegue la stagione di alti e bassi per Dennis Foggia, che non riesce a bissare il recente trionfo di Misano e chiude mestamente al 14° posto il Gran Premio d’Aragon 2022 in Moto3. Una battuta d’arresto pesantissima per il romano del Team Leopard, nella giornata in cui Izan Guevara demolisce la concorrenza con una prova di forza impressionante e consolida la leadership in campionato. “Abbiamo fatto tantissima fatica, ho fatto molta fatica per tutto il weekend con il grip. Anche a livello di motore non riuscivo a superare nessuno in rettilineo. È stata tosta sia per me che per il mio compagno di squadra, abbiamo fatto 12° e 14°“, il commento a caldo dell’azzurro ai ... Leggi su oasport (Di domenica 18 settembre 2022) Prosegue la stagione di alti e bassi per, che non riesce a bissare il recente trionfo di Misano e chiude mestamente al 14° posto il Gran Premio d’Aragon 2022 in. Una battuta d’arresto pesantissima per il romano del Team Leopard, nella giornata in cui Izan Guevara demolisce la concorrenza con una prova di forza impressionante e consolida la leadership in campionato. “Abbiamotantissima, homoltaper tutto il weekend con il. Anche a livello di motore nonin. È stata tosta sia per me che per il mio compagno di squadra, abbiamo12° e 14°“, il commento a caldo dell’azzurro ai ...

