LIVE – Potenza-Foggia 1-0, Serie C 2022/2023 (DIRETTA) (Di domenica 18 settembre 2022) La DIRETTA LIVE di Potenza-Foggia, match valido per la quarta giornata del campionato di Serie C 2022/2023. Dopo la breve pausa estiva le squadre sono pronte a tornare in campo per un’altra emozionante stagione. Appuntamento alle ore 17.30. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE IL MATCH PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5 Potenza-Foggia 1-0 (5? Caturano) 18?- Bell’azione del Foggia, con Costa che va a cercare la porta smarcando diversi avversari. Blocca Gasparini 5?- GOOL Potenza!!! E’ Caturano a metterla destro con un mancino al volo, su cross ... Leggi su sportface (Di domenica 18 settembre 2022) Ladi, match valido per la quarta giornata del campionato di. Dopo la breve pausa estiva le squadre sono pronte a tornare in campo per un’altra emozionante stagione. Appuntamento alle ore 17.30. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE IL MATCH PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F51-0 (5? Caturano) 18?- Bell’azione del, con Costa che va a cercare la porta smarcando diversi avversari. Blocca Gasparini 5?- GOOL!!! E’ Caturano a metterla destro con un mancino al volo, su cross ...

