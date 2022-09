LIVE Moto3, GP Aragon 2022 in DIRETTA: problemi per Dennis Foggia 15°! Guevara ne approfitta (Di domenica 18 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LA DIRETTA LIVE DI WARM-UP E GARA DI MOTOGP ALLE 9.40 E ALLE 14.00 -4 giri: Gara molto strana, diversa dal solito per la Moto3 dove il più delle volte c’è una bagarre continua per le primissime posizioni. Sin dai primi giri invece Guevara, Sasaki e Holgado sono andati via una facilità disarmante, obbligando gli altri di fatto a contendersi la quarta posizione. -5 giri: Long lap penalty per Munoz. -5 giri: David Munoz spinge portandosi in quinta posizione ma, al tempo stesso, induce Adrian Fernandez ad andare lungo, e finisce in tredicesima posizione. Il contatto tra i due verrà investigato. -6 giri: L’unica e sola notizia positiva che riguarda Foggia è, quantomeno, la possibilità di portare a casa ora come ora un punto; resta però una gara ... Leggi su oasport (Di domenica 18 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI WARM-UP E GARA DI MOTOGP ALLE 9.40 E ALLE 14.00 -4 giri: Gara molto strana, diversa dal solito per ladove il più delle volte c’è una bagarre continua per le primissime posizioni. Sin dai primi giri invece, Sasaki e Holgado sono andati via una facilità disarmante, obbligando gli altri di fatto a contendersi la quarta posizione. -5 giri: Long lap penalty per Munoz. -5 giri: David Munoz spinge portandosi in quinta posizione ma, al tempo stesso, induce Adrian Fernandez ad andare lungo, e finisce in tredicesima posizione. Il contatto tra i due verrà investigato. -6 giri: L’unica e sola notizia positiva che riguardaè, quantomeno, la possibilità di portare a casa ora come ora un punto; resta però una gara ...

