Live Monza-Juventus 1-0: Gytkjaer segna sul primo palo! (Di domenica 18 settembre 2022) È già decisiva Monza-Juventus, con Allegri che si gioca la panchina in Brianza dove debutta Palladino che ha preso il posto dell'esonerato Stroppa. I lombardi, dopo un sontuoso... Leggi su ilmattino (Di domenica 18 settembre 2022) È già decisiva, con Allegri che si gioca la panchina in Brianza dove debutta Palladino che ha preso il posto dell'esonerato Stroppa. I lombardi, dopo un sontuoso...

zazoomblog : Monza Juventus 0-0 LIVE: Gytkjaer si divora il vantaggio - #Monza #Juventus #LIVE: #Gytkjaer - BianconeraNews : Il #Monza passa in vantaggio: la spaccata di #Gytkjaer batte #Perin e manda in visibilio lo U Power Stadium. - TUTTOJUVE_COM : LIVE TJ - MONZA-JUVENTUS 1-0 - Padroni di casa in vantaggio con Gytkjaer - WalterEgo90 : Eccoci live con il gol del monza #MonzaJuve - BianconeraNews : #Monza vicinissimo al vantaggio prima con Dani #Mota e poi con #Gytkjaer. Il primo schiaccia troppo il suo destro a… -