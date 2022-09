LIVE/ Avellino-ACR Messina, le formazioni ufficiali (Di domenica 18 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino-ACR Messina, le formazioni ufficiali: Avellino (4-3-3): Marcone; Ricciardi, Moretti, Aya, Auriletto; Casarini, Franco, Dall’Oglio; Russo, Trotta, Ceccarelli. A disp.: Pizzella, Antignani, Illanes, Tito, Rizzo, Matera, Garetto, Guadagni, Kanoute, Micovschi, Murano, Gambale. All.: Taurino. ACR Messina (3-4-3): Daga; Trasciani, Camilleri, Filì; Angileri, Fofana, Fiorani, Marino; Iannone, Balde, Catania. A disp.: Lewandowski, Grillo, Berto, Zuppel, Curiale, Konate, Ferrini, Versienti, Napoletano, Mallamo. All.: Auteri. Arbitro: Marco Emmanuele della sezione di Pisa. Assistenti: Matteo Pressato della sezione di Latina e Veronica Martinelli della sezione di Seregno. Quarto uomo: Gabriele Scatena della sezione di Avezzano. L'articolo proviene da ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 18 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto-ACR, le(4-3-3): Marcone; Ricciardi, Moretti, Aya, Auriletto; Casarini, Franco, Dall’Oglio; Russo, Trotta, Ceccarelli. A disp.: Pizzella, Antignani, Illanes, Tito, Rizzo, Matera, Garetto, Guadagni, Kanoute, Micovschi, Murano, Gambale. All.: Taurino. ACR(3-4-3): Daga; Trasciani, Camilleri, Filì; Angileri, Fofana, Fiorani, Marino; Iannone, Balde, Catania. A disp.: Lewandowski, Grillo, Berto, Zuppel, Curiale, Konate, Ferrini, Versienti, Napoletano, Mallamo. All.: Auteri. Arbitro: Marco Emmanuele della sezione di Pisa. Assistenti: Matteo Pressato della sezione di Latina e Veronica Martinelli della sezione di Seregno. Quarto uomo: Gabriele Scatena della sezione di Avezzano. L'articolo proviene da ...

