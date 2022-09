L' appello di un commerciante napoletano | «Mio figlio ?rapito? dalla madre e portato in Ucraina | aiutatemi ?a salvarlo dalla guerra»

(Di domenica 18 settembre 2022) Gennaro Palumbo,di 39enne di Volla, è riuscito per la seconda volta a mettere davanti alla Giustizia l'ex compagnache, nel 2017, gli portò via ile per...

Fuggì con il figlio in Ucraina prima della fine del processo. Con tenacia, Gennaro Palumbo, commerciante di 39enne di Volla, è riuscito per la seconda volta a mettere davanti alla Giustizia l'ex compa ...Ormai è una delle declinazioni con le quali si può definire la tenacia, Gennaro Palumbo, commerciante di 39enne di Volla, comune del Napoletano, riuscito per la seconda volta a mettere davanti alla Gi ...