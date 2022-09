Juventus, Moggi: «Pensavano che non avrebbero più vinto con Var» (Di domenica 18 settembre 2022) Luciano Moggi, ex dg della Juve, ha rilasciato alcune dichiarazioni personali sul club e l’uso del Var in Italia Nel suo editoriale su Libero, Luciano Moggi ha parlato dell’utilizzo del Var, analizzando anche i casi verso la Juve. IL COMMENTO – «Al tempo della nascita del Var in tanti – anche gli stessi presidenti, ma soprattutto i tifosi e i media – tirarono un sospiro di sollievo perché secondo loro la macchina avrebbe impedito alla stessa società (la Juve?) di vincere con l’aiuto degli arbitri. Quella stessa società (la Juve) ha però continuato a vincere anche con il Var e adesso a maledirlo sono proprio quelli che applaudivano». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 18 settembre 2022) Luciano, ex dg della Juve, ha rilasciato alcune dichiarazioni personali sul club e l’uso del Var in Italia Nel suo editoriale su Libero, Lucianoha parlato dell’utilizzo del Var, analizzando anche i casi verso la Juve. IL COMMENTO – «Al tempo della nascita del Var in tanti – anche gli stessi presidenti, ma soprattutto i tifosi e i media – tirarono un sospiro di sollievo perché secondo loro la macchina avrebbe impedito alla stessa società (la Juve?) di vincere con l’aiuto degli arbitri. Quella stessa società (la Juve) ha però continuato a vincere anche con il Var e adesso a maledirlo sono proprio quelli che applaudivano». L'articolo proviene da Calcio News 24.

ZonaBianconeri : RT @CalcioNews24: Moggi analizza la situazione della #Juve e del #Var ??? - CalcioNews24 : Moggi analizza la situazione della #Juve e del #Var ??? - gialloapjanic : RT @MariaC08220254: Luciano Moggi: “Per come la vedo io, il vero problema della Juventus non è l’allenatore e nemmeno i giocatori. Vedrete… - ThomBertacchini : @CampiMinati Rovescio il concetto: si parla di un allenatore di un club dello spessore della Juventus. Moggi e Boni… - jfc247 : RT @MariaC08220254: Luciano Moggi: “Per come la vedo io, il vero problema della Juventus non è l’allenatore e nemmeno i giocatori. Vedrete… -