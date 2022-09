Il caro prezzi colpisce anche la merenda dei bambini | persino pane e marmellata diventa un lusso…

Leggi su secoloditalia

(Di domenica 18 settembre 2022) Illadei: gli aumenti di materie prime, mangimi, concimi, gasolio, vetro e plastica fanno volare i costi di frutta, yogurt,e pasticcini. Insomma, tra rincari in bolletta ela quotidianitàun inferno e fare la spesa un incubo. Le associazioni di settore fanno i conti e stilano i costi, ma il verdetto matematico è sempre lo stesso: far quadrare i conti (a suon di sottrazioni) è ormai la mission impossible delle famiglie. L’ultima conferma arriva dalla Coldiretti, che in un’analisi realizzata in occasione della giornata nazionale dellasui dati Istat sull’inflazione ad agosto rispetto allo stesso mese dell’anno precedente ...