Highlights e gol Udinese-Inter 3-1, Serie A 2022/2023 (VIDEO)

Il VIDEO con gli Highlights e i gol di Udinese-Inter 3-1, match valido per la settima giornata di Serie A 2022/2023. Alla Dacia Arena il gol di Barella su punizione apre le danze, rispondono i friulani con l'autogol di Skriniar. Nella ripresa tanto equilibrio, quindi nel finale la risolvono i padroni di casa con Bijol e Arslan per la clamorosa quinta vittoria di fila. In alto le immagini salienti della partita. LE PAGELLE SportFace.

