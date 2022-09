GFVip abolisce la quarantena post-voto

Leggi su davidemaggio

(Di domenica 18 settembre 2022) Alfonso Signorini Vi avevamo scritto delle nostre perplessità sulla partenza dela ridosso delle elezioni, vista lache i concorrenti del Grande Fratello Vip 7 (qui il cast “segretissimo” svelato da noi in anteprima) avrebbero dovuto osservare qualora avessero deciso di andare a votare (5 giorni). Lo stesso Alfonso Signorini ha confermato questa ‘procedura’. Ebbene, consapevoli del rischio di lasciare una casa (semi)vuota, Grande Fratello – stando a quanto ci risulta – ha deciso last minute di abolire laper chi va a votare. Il concorrente, dopo aver svolto il suo dovere da cittadino, rientrerà immediatamente nell’abitazione di Cinecittà., con buona pace dei concorrenti vulnerabili, soprattutto per età, presenti in casa.