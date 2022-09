Elezioni, Calenda: Draghi non direbbe di no al bis (Di domenica 18 settembre 2022) “Se Draghi avesse detto il contrario sarebbe stata l’apocalisse. Ma può accadere anche che il Paese lo richieda e in quel caso non direbbe di no”. Lo ha detto Carlo Calenda, a ‘Mezz’ora in più’, sul no di Draghi al secondo mandato. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 18 settembre 2022) “Seavesse detto il contrario sarebbe stata l’apocalisse. Ma può accadere anche che il Paese lo richieda e in quel caso nondi no”. Lo ha detto Carlo, a ‘Mezz’ora in più’, sul no dial secondo mandato. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

