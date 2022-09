Dove vedere Italia-Svezia di Coppa Davis oggi 18 settembre in TV e in streaming (Di domenica 18 settembre 2022) Si chiude oggi, domenica 18 settembre, la fase a gironi del Gruppo A di Coppa Davis a Bologna, con la Nazionale Italiana di tennis impegnata contro la Svezia, dopo che in settimana ha affrontato prima la Croazia e poi l’Argentina. Gli azzurri capitanati da Filippo Volandri, che per queste tre partite ha convocato Jannik Sinner, Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti, Fabio Fognini e Simone Bolelli, si sconteranno con gli atleti scandinavi del capitano Soderling, famoso per essere stato il primo tennista al mondo a battere Rafael Nadal al Roland Garros. Rispetto agli incontri precedenti, sulla carta la sfida contro la Svezia è meno impegnativa. Lo dicono i numeri – 99 e 133 del ranking ATP – rispettivamente di Mikael ed Elias Ymer, i due atleti che sfideranno nei match di ... Leggi su tutto.tv (Di domenica 18 settembre 2022) Si chiude, domenica 18, la fase a gironi del Gruppo A dia Bologna, con la Nazionalena di tennis impegnata contro la, dopo che in settimana ha affrontato prima la Croazia e poi l’Argentina. Gli azzurri capitanati da Filippo Volandri, che per queste tre partite ha convocato Jannik Sinner, Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti, Fabio Fognini e Simone Bolelli, si sconteranno con gli atleti scandinavi del capitano Soderling, famoso per essere stato il primo tennista al mondo a battere Rafael Nadal al Roland Garros. Rispetto agli incontri precedenti, sulla carta la sfida contro laè meno impegnativa. Lo dicono i numeri – 99 e 133 del ranking ATP – rispettivamente di Mikael ed Elias Ymer, i due atleti che sfideranno nei match di ...

