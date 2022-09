Di Maria chiede scusa: «Abbiamo perso per colpa mia» (Di domenica 18 settembre 2022) . Il messaggio dell’attaccante della Juventus Angel Di Maria ha voluto chiedere scusa ai tifosi della Juventus via social dopo l’espulsione rimediata col Monza. Il suo messaggio: «Voglio scusarmi con tutti per la reazione inappropriata che ho avuto in campo. Aver lasciato la squadra con uno in meno in un momento così difficile del campionato ci ha fatto perdere la partita. Aver perso è solo colpa mia. Mi dispiace tanto». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 18 settembre 2022) . Il messaggio dell’attaccante della Juventus Angel Diha volutoreai tifosi della Juventus via social dopo l’espulsione rimediata col Monza. Il suo messaggio: «Vogliormi con tutti per la reazione inappropriata che ho avuto in campo. Aver lasciato la squadra con uno in meno in un momento così difficile del campionato ci ha fatto perdere la partita. Averè solomia. Mi dispiace tanto». L'articolo proviene da Calcio News 24.

