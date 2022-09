Coppa Davis 2022, l’Italia festeggia: “Ringraziamo Sonego che non è qui con noi, 10 e lode al pubblico” (Di domenica 18 settembre 2022) Simpatico siparietto al termine del confronto di Coppa Davis 2022 tra Italia e Svezia, terminato con il successo degli azzurri per 2-1. Fabio Fognini si è infatti improvvisato reporter ed ha intervistato i suoi compagni di squadra. “Sono molto felice del risultato raggiunto. L’obiettivo era qualificarsi a Malaga. E’ stata una settimana intensa, giocare la Davis porta via tante energie. Giocare in casa è stato però un vantaggio per noi, il pubblico ha aiutato molto“. Berrettini, Sinner e Musetti hanno poi fatto in coro i complimenti ai tifosi accorsi a Bologna: “Dieci e lode al pubblico, promosso a pieni voti. Siamo passati e da primi, è stata una vittoria completa, di squadra. E’ bello condividere questi momenti con la squadra“. Infine, Fabio ha voluto dedicare un ... Leggi su sportface (Di domenica 18 settembre 2022) Simpatico siparietto al termine del confronto ditra Italia e Svezia, terminato con il successo degli azzurri per 2-1. Fabio Fognini si è infatti improvvisato reporter ed ha intervistato i suoi compagni di squadra. “Sono molto felice del risultato raggiunto. L’obiettivo era qualificarsi a Malaga. E’ stata una settimana intensa, giocare laporta via tante energie. Giocare in casa è stato però un vantaggio per noi, ilha aiutato molto“. Berrettini, Sinner e Musetti hanno poi fatto in coro i complimenti ai tifosi accorsi a Bologna: “Dieci eal, promosso a pieni voti. Siamo passati e da primi, è stata una vittoria completa, di squadra. E’ bello condividere questi momenti con la squadra“. Infine, Fabio ha voluto dedicare un ...

