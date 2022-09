Centra in moto un cane lungo la statale e muore. Aveva 52 anni (Di domenica 18 settembre 2022) Un uomo di 52 anni ha perso la vita stanotte in un incidente stradale lungo la statale 115 a Montallegro. L’uomo, in sella alla sua Kawasaki 750, ha Centrato in pieno un cane, forse un pitbull, che si trovava sulla statale ed è stato sbalzato a terra. Sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia stradale e i carabinieri. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 18 settembre 2022) Un uomo di 52ha perso la vita stanotte in un incidente stradalela115 a Montallegro. L’uomo, in sella alla sua Kawasaki 750, hato in pieno un, forse un pitbull, che si trovava sullaed è stato sbalzato a terra. Sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia stradale e i carabinieri. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

infoitinterno : Agrigento, centra in pieno un cane lungo la Statale 115, perde il controllo della moto e muore - infoitinterno : Moto centra in pieno un cane: morto il conducente - QdSit : Tragedia a Montallegro, nell’agrigentino, dove la scorsa notte è morto un 52enne originario di Alessandria della Ro… - GDS_it : Un motociclista di 52 anni, di Alessandria della Rocca, è morto in un #incidente stradale. Ha investito un cane ed… - telodogratis : Moto centra in pieno un cane: morto il conducente -