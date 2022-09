Caso Richetti | Boldrini e Murgia contro Calenda | “Non denunciare non vuol dire non aver subito violenza”

(Di domenica 18 settembre 2022) Una pioggia di polemiche ha travolto il leader di Azione Carloa seguito delle parole pronunciate in merito allo “scandalo” che ha coinvolto il suo senatore Matteo, accusato da una donna (che si è mantenuta anonima) di pesanti molestie sessuali esercitate con battute fuori luogo e messaggi, fino ad arrivare a quella che se fosse confermata sarebbe una vera e propria aggressione. Tutto è emerso a seguito di un articolo di Fanpage.it che riportava la testimonianza della presunta vittima, denunciata da. La donna ha ammesso di nonlo-denunciato perché intimidita dal comportamento maschilista che le forze dell’ordine avrebbero assunto durante la perquisizione in casa sua, avvenuta a seguito della denuncia del senatore. Da parte sua, Carloha ...

Persino il fratello della militante, secondo quantoracconta alla polizia, il 27 novembre ... Il condizionale è d'obbligo, ma la sensazione è che questosi trascinerà ancora per diverse ...Persino il fratello della militante, secondo quantoracconta alla polizia, il 27 novembre ... Il condizionale è d'obbligo, ma la sensazione è che questosi trascinerà ancora per diverse ...“Capisco la campagna elettorale, ma non si può essere femministe a giorni alterni“. Pina Picierno torna sul caso presunte molestie in Senato, che si è abbattuto sul parlamentare di Azione, Matteo Rich ...(Adnkronos) – Il caso Richetti scalda gli animi su Twitter. E il commento della scrittrice Michela Murgia riceve la replica piccata del leader di Azione Carlo Calenda. “Se non denunci – commenta la sc ...